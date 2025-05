Ufficiale Belgio, i convocati di Rudi Garcia: Lukaku in lista, confermato De Bruyne

vedi letture

Rudi Garcia ha diramato la lista di convocati da Commissario Tecnico del Belgio in vista delle due partite di qualificazione ai Mondiali contro la Macedonia del Nord (6 giugno) e il Galles (9 giugno). Di volti noti da Serie A ovviamente inquadriamo subito Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, in compagnia di Saelemaekers - per cui va ancora deciso il suo futuro tra Milan e Roma - e De Winter (Genoa), confermato anche De Ketelaere dall'Atalanta.

Presente anche il sogno ad occhi aperti del Napoli, Kevin De Bruyne, che a breve lascerà il Manchester City da parametro zero. L'ex Atalanta Castagne non è presente dopo un’operazione alla caviglia. Non è stato sostituito da un altro terzino destro: per quella posizione ci si affiderà a Thomas Meunier.

L'elenco completo dei 26 giocatori convocati

Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Anversa), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).

Difensori: Zeno Debast (Sporting Lisbona), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Koni De Winter (Genoa), Wout Faes (Leicester City), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (LOSC Lille), Diego Moreira (Strasburgo), Arthur Theate (Eintracht Francoforte).

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorthy Mokio (Ajax), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge).

Attaccanti: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Malick Fofana (Olympique Lione), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukébakio (Siviglia), Lois Openda (RB Lipsia), Alexis Saelemaekers (AS Roma), Leandro Trossard (Arsenal).