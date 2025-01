Benitez può ripartire dal Brasile: pressing forte sull'ex azzurro

Alla ricerca di un nuovo allenatore, il Botafogo dell'uomo d'affari americano John Textor può ripartire da Rafa Benitez. La notizia è dello scorso fine settimana: la società brasiliana sta trattando con l'allenatore spagnolo che ha aperto alla possibilità di andare a guidare una delle squadre più importanti e blasonate del Brasile.

Ma il Botafogo negli ultimi giorni ha contattato anche altri allenatori e tra questi c'è anche l'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Reduce dall'avventura in Arabia Saudita, il tecnico di Jesi non ha però mostrato interesse per questo progetto. A riportarlo è TMW.