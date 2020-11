Bologna-Napoli, le probabili di Sky: dubbio tra Mario Rui e Hysaj per Gattuso

Il ritorno in campo nella ripresa col Rijeka in Europa League fa da preludio al rientro dal 1' di Lorenzo Insigne nell'XI titolare del Napoli di scena a Bologna. Le scelte europee influenzano quelle di campionato e quindi Osimhen sarà il terminale offensivo mentre in mediana spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz anche se Zielinski - riferisce Sky Sport - è sempre un ottimo candidato là in mezzo. Dietro scelte fatte e c'è più che altro da scegliere tra Mario Rui e Hysaj a sinistra.