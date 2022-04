Bomba carta colpisce l'azzurro Contini in Vicenza-Lecce: tac negativa, ma resta in ospedale

Attraverso i propri canali ufficiali, il Vicenza ha aggiornato in merito alle condizioni di salute di Nikita Contini

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Attraverso i propri canali ufficiali, il Vicenza ha aggiornato in merito alle condizioni di salute di Nikita Contini, colpito oggi durante il match contro il Lecce da una bomba carta e trasportato in ospedale per accertamenti: “In seguito al trauma subito,Contini è stato trasportato in ambulanza al San Bortolo per accertamenti. La TAC cerebrale e cervicale hanno dato esito negativo. Ha riportato una labirintosi da trauma barico,verrà dimesso in serata e dovrà osservare dei giorni di riposo”, si legge.