Bomba del New York Times - Incontro Florentino-Infantino per la Superlega: i dettagli del format

Dalle colonne del New York Times arriva una notizia che potrebbe riportare in auge l'idea di una SuperLega europea, che sembrava essere stata momentaneamente accantonata per non sconvolgere i delicati equilibri tra i maggiori club europei e le rispettive leghe di appartenenza. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe avuto colloqui con i dirigenti delle principali società calcistiche europee e con il presidente della FIFA, Gianni Infantino: in questi incontri, avrebbe chiesto di prendere in considerazione l'idea di sviluppare una competizione riservata ai club più ricchi del mondo, spalleggiato dal fondo di investimento CVC.

Il format - Secondo le proiezioni, questi club potrebbero raddoppiare i loro ricavi qualora accettassero di lasciare i rispettivi campionati; il piano prevederebbe due divisioni, composti entrambi da 20 squadre prese quasi esclusivamente dai cinque maggiori campionati europei, con promozioni e retrocessioni garantite.

La risposta di Ceferin - "Ho letto di questo piano folle. Rovinerebbe il calcio, ci perderebbero giocatori, tifosi e tutti coloro che sono legati a questo mondo, solo per il profitto di pochi". Così, il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, ha commentato la notizia. Una reazione che potrebbe portare, secondo il NYT, a un nuovo stato di tensione con Infantino.