Buon Napoli, ma non arriva il gol: 0-0 col Sassuolo al 45'

Si va al riposo sullo 0-0 col Sassuolo. Il Napoli ha controllato il gioco per gran parte del primo tempo, creando anche diverse occasioni, clamorosa quella sui piedi di Zielinski, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Sassuolo che non alza più di tanto il pressing, anzi non rinunciare ad indietreggiare ma poi trova spesso buone uscite difensive arrivando a sviluppare gioco.