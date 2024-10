Ufficiale Buongiorno Player of the Month di Settembre: i tifosi premiano l'ex Torino

vedi letture

Complimenti ad Alessandro, POTM di Settembre powered by MSC!

Alessandro Buongiorno eletto Player of the Month di Settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore come miglior giocatore del mese.

A Settembre Buongiorno si è messo in mostra con una serie di ottime prestazioni, segnando anche il primo gol in maglia azzurra all'Unipol Domus contro il Cagliari.

Complimenti ad Alessandro, POTM di Settembre powered by MSC!