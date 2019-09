Cagliari, il report dell'allenamento: ancora differenziato per Nainggolan e Cigarini

Il sito ufficiale del Cagliari ha pubblicato pochi istanti fa il report della seduta odierna di allenamento, in vista del prossimo match contro il Napoli di Ancelotti: "Il gruppo rossoblù si è ritrovato questa mattina per una nuova seduta in vista dell'impegno di mercoledì sera (ore 21) a Napoli. Domani sarà vigilia e mister Rolando Maran incontrerà i media alle 12.30 nel Centro Sportivo di Asseminello. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming nei nostri canali.

L'allenamento ha visto, dopo la fase di riscaldamento, un focus sulla parte tattica e poi un lavoro di squadra finalizzato al perfezionamento della fase difensiva. Chiusura con la partitella su metà campo. Parzialmente in gruppo Daniele Ragatzu, hanno continuato a seguire il programma personalizzato Radja Nainggolan e Luca Cigarini.

Si torna in campo domattina, poi la partenza per Napoli".