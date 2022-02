Cagliari-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Per gli utenti di TN Osimhen stacca tutti

E’ Victor Osimhen il migliore in campo della gara dell’Unipol Domus Arena tra Cagliari e Napoli. Gli utenti di TuttoNapoli.net hanno risposto al sondaggio proposto dalla nostra redazione e indicato il nigeriano come MVP della sfida contro i sardi. Decisivo, non occorre ribadirlo, il gol che ha fissato la partita sull’1-1. Osimhen conquista il primato staccando tutti e ottenendo il 61.93%. Secondo posto per Mario Rui con il 18.67%, terzo Ospina con il 5.6%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)