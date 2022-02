Cagliari-Napoli, probabili formazioni Tmw: Fabiàn ce la fa, ballottaggio Mertens-Osimhen

Dopo il ritorno delle coppe europee, per ora 'solo' per quattro squadre italiane, è lecito aspettarsi qualche sorpresa nelle formazione del weekend di Serie A, con la giornata di campionato spalmata su quattro giorni. Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, raccolte dagli inviati di TMW.

Pavoletti e Joao Pedro guidano l'attacco sardo

Dopo il buon pareggio di Empoli, il Cagliari di Mazzarri ospita al'Unipol Domus il Napoli nel primo posticipo di lunedì 21. Tra i pali conferma per Cragno, difesa a tre con Altare, Goldaniga e uno tra Ceppitelli e Carboni, con il primo favorito. A centrocampo a destra Bellanova, con Grassi, Marin e Dalbert al centro, con Lykogiannis a sinistra. In avanti la coppia formata da Pavoletti e Joao Pedro.

Elmas verso la maglia da titolare, mentre Osimhen se la gioca con Mertens

Dopo le fatiche del Camp Nou, Luciano Spalletti deve registrare un nuovo problema muscolare per Anguissa, quasi certamente out per la trasferta di Cagliari. Per il tecnico del Napoli un brutto colpo, considerata anche l’assenza di Lobotka in un reparto nuovamente in emergenza. Nel 4-2-3-1 dei partenopei torna Ospina tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana probabile l’inserimento di Demme accanto a Fabiàn, mentre in avanti Elmas verso la conferma a destra (possibilità anche per Ounas) con Zielinski e Insigne a supporto della punta che dovrebbe essere ancora Osimhen.