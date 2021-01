Cagliari-Napoli, probabili formazioni: torna titolare Chucky, poche scelte per Di Francesco

A Cagliari parte il 2021 del Napoli. La squadra di Gattuso non può sbagliare, dopo aver raccolto appena un punto in tre partite, per non perdere ulteriore contatto dalle prime ma anche dal terzo e quarto posto in classifica. Il Napoli dovrà tornare su un livello di prestazione decisamente più alto se vuole archiviare l'ultimo periodo effettivamente come un semplice calo di forma per i tanti impegni e la rosa dimezzata in alcuni ruoli dagli infortuni. Di fronte ci sarà il Cagliari, reduce da diverse buone prove e con un margine di 4 punti dalla zona rossa, ma che (escludendo la Coppa Italia col Verona) non vince dal 7 novembre con la Sampdoria e da allora ha raccolto solo quattro pareggi in sette sfide di campionato, riuscendo però a creare qualche grattacapo a Roma e Inter.

LE ULTIME SUL CAGLIARI - Di Francesco deve fare a meno di Aresti, Faragò, Rog e Godin mentre Nainggolan solo da lunedì potrà essere aggiunto in lista. Davanti a Cragno dunque spazio a Ceppitelli con Walukiewicz con Zappa e Lykogiannis ai lati. A centrocampo scelte obbligate con Marin ed Oliva e più avanzati Nandez, Joao Pedro e Sottil alle spalle della punta Simeone, favorito sull'ex Pavoletti.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Scelte obbligate per Gattuso che deve fare ancora a meno di Koulibaly, Mertens, Osimhen mentre Demme dovrebbe recuperare solo per la panchina. Spazio ad Ospina tra i pali, Manolas e Maksimovic in coppia con Di Lorenzo a destra e Mario Rui favorito su Hysaj a sinistra. A centrocampo Fabian e Bakayoko con Zielinski oscillando tra mezzala e sottopunta ed in attacco torna titolare Lozano con Petagna ed Insigne con Politano eventualmente pronto a cambiarla subentrando.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

ARBITRO: Manganiello (Baccini-Colarossi, IV: Dionisi, VAR: Mariani, AVAR: Passeri)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli. Diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita