Cagliari, numeri horror contro il Napoli: tutti i precedenti

Il Cagliari ospiterà domenica 25 febbraio, all’Unipol Domus, il Napoli di Francesco Calzona che da sempre si è rivelato un avversario ostico per i rossoblù

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari ospiterà domenica 25 febbraio, all’Unipol Domus, il Napoli di Francesco Calzona che da sempre si è rivelato un avversario ostico per i rossoblù. Nelle ultime dodici gare giocate in Sardegna tra le due compagini, i rossoblù hanno avuto la meglio solo una volta, concedendo 8 vittorie agli azzurri e tre pareggi. L’ultima vittoria cagliaritana risale alla stagione 2008/2009 con Massimiliano Allegri in panchina. La gara terminò sul punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Jeda al 5° minuto e di Lazzari al 93° minuto. Lo si legge su Cagliarinews24.