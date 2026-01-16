Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 21ª giornata di Serie A

vedi letture

In questo venerdì 16 gennaio si gioca il primo anticipo del 21esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 la sfida tra Pisa e Atalanta. Si gioca anche in Serie B, C e nel campionato Primavera e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

12.00 Lazio-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Genoa-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Milan-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Al Ittihad-Al Ettifaq (Saudi League) - COMO TV

20.30 Werder Brema-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Sampdoria-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Vis Pesaro-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Cavese-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Castellon-Leganes (Segunda Division) - DAZN

20.45 Pisa-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Rangers-Annan Athletic (Coppa di Scozia) - COMO TV

21.00 PSG-Lille (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Espanyol-Girona (Liga) - DAZN

21.15 Sporting-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN