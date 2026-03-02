Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: nelle immagini c'è anche De Bruyne in gruppo

Oggi alle 17:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi a Castel Volturno, dopo la vittoria contro il Verona e a quattro giorni dalla prossima gara di campionato contro il Torino. Kevin De Bruyne è tornato in gruppo, come testimoniato anche dalle immagini pubblicate dal Napoli a corredo del seguente report:

"Dopo la vittoria del Bentegodi gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato contro il Torino, venerdì sera al Maradona. Il gruppo ha svolto una seduta di ripresa al mattino, mentre nel pomeriggio è stato impegnato in un lavoro di forza".