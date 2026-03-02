Ufficiale

Coppa Italia, designati gli arbitri delle semifinali Como-Inter e Lazio-Atalanta

di Pierpaolo Matrone
(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Sono Marco Di Bello e Gianluca Manganiello gli arbitri designati per le semifinali di andata della Coppa Italia Como-Inter in programma il 3 marzo e Lazio-Atalanta fissata per il 4 marzo. Questo il quadro completo delle designazioni.

Como- Inter (martedì 3 marzo alle 21) Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Peretti-Colarossi. Iv: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Maresca, Lazio-Atalanta (mercoledì 4 marzo alle 21) Arbitro: Manganiello. Guardalinee: Bindoni-Tegoni Iv: Sacchi. Vari: Gariglio. Avar: Guida. (ANSA).