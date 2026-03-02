Chi recupera per il Torino? Da Anguissa a McTominay, Sky fa il punto della situazione

vedi letture

Intanto sorride anche Kevin De Bruyne, tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo stop iniziato a ottobre. Un segnale importante.

Il lavoro sul campo prosegue e dal mattino di Castel Volturno arrivano indicazioni contrastanti per il Napoli in vista della sfida di venerdì contro il Torino. Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte incassa una notizia positiva e una da valutare con prudenza. La buona riguarda Frank Anguissa: il centrocampista è ormai vicino al rientro. Dopo essere tornato a disposizione contro il Verona, lo staff ha scelto la cautela, ma contro il Torino il camerunese dovrebbe essere nuovamente arruolabile.

Anguissa ok per il Torino, ma cosa faranno McTominay e De Bruyne?

Diverso il discorso per Scott McTominay. Lo scozzese avverte ancora fastidio e il suo recupero resta incerto: ha già saltato le ultime quattro gare e la decisione verrà presa solo a ridosso del match. Intanto sorride anche Kevin De Bruyne, tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo stop iniziato a ottobre. Un segnale importante, anche se la priorità resta gestire al meglio i rientri.