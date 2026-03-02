Finalmente un weekend senza polemiche arbitrali! Tmw: ma una rondine non fa primavera

vedi letture

Un lunedì mattina diverso dagli altri. Non perché non si debba parlare di calcio, ci mancherebbe altro, visto che di spunti dalla ventisettesima giornata di Serie A ne sono arrivati tanti, ma per le polemiche che almeno per una volta latitano. Già, pur dovendo attendere le ultime due partite del turno, quella tra Pisa e Bologna alle 18.30 di oggi e quella tra Udinese e Fiorentina alle 20.45, la novità, quasi assoluta, è quella relativa agli errori arbitrali, praticamente inesistenti.

Un unico "caso".

L'unica cosa che ha fatto un po' discutere, ma non per l'episodio in sé per sé quanto per il paragone con ciò che era successo cinque giorni prima, riguarda il blocco del difensore del Parma Lautaro Valenti sul portiere del Cagliari Elia Caprile. Fallo fischiato nella gara del Tardini con decisione però totalmente diversa rispetto alla sfida di San Siro tra i ducali e il Milan, con l'aggravante dell'avvallo da parte dell'AIA alla decisione presa domenica scorsa a Milano, che però, come detto, è stata diversa rispetto a quella presa venerdì a Parma.

Zero situazioni polemiche altrove

Nelle altre partite poi, tra sabato e domenica, tutto è poi filato liscio, una volta tanto, nonostante ci fossero gare molto importanti per la classifica, una su tutte quel Roma-Juventus di ieri sera che non ha lasciato strascichi. Come spesso si dice "una rondine non fa primavera" - scrive Tuttomercatoweb.com - ma la speranza è che possa essere un nuovo punto di partenza per la classe arbitrale che in questa stagione ha vissuto momenti molto complicato sotto il profilo delle polemiche e degli errori.