Calcio&Finanza - Llorente anche imprenditore: debutto sul mercato immobiliare con Ronaldo e Mata

Nella borsa di Madrid ieri ha debuttato "Mistral Iberia Real Estate", una holding immobiliare in cui hanno investito Ronaldo Nazario de Lima, 'O Fenomeno', Juan Manuel Mata e l'attaccante del Napoli Fernando Llorente. Il portale Calcio&Finanza spiega nel dettaglio l'investimento del trio: "In particolare, l’ex attaccante dell’Inter – e primo azionista del Valladolid – controlla il 12,3% di Mistral, il centrocampista del Manchester United detiene una partecipazione del 11,3% e l’attaccante del Napoli ha una quota del 9,1%.

La società in questione non è direttamente proprietaria di alcun edificio, ma conta diversi investimenti in società immobiliari. Fra questi si evidenzia soprattutto il 5,2% di Atom Hoteles, quota valutata 13,6 milioni di euro, oltre a partecipazioni minori in altri veicoli real estate. Gli investimenti della holding non hanno fatto registrare performance esaltanti nei primi sei mesi di attività, con ricavi di poco superiori ai 150 mila euro e una perdita di 8.736 euro. In ogni caso, a fine anno la compagnia conta di poter realizzare 572 mila euro di profitti".