Calvarese arbitra Juve-Inter: da Bernardeschi a Cagliari al killer CR7 su Cragno, quanti episodi controversi

A dirigere il big match tra Juventus e Inter ci sarà Gianpaolo Calvarese, un arbitro che ha dei precedenti che hanno fatto discutere sia con l'una che con l'altra squadra. Si tratta infatti del direttore di gara che non buttò fuori Ronaldo per il fallo commesso su Cragno nell'ultimo Juventus-Cagliari, ma anche di quello che tre anni fa, nel 2018, ancora in una sfida tra bianconeri e sardi, non ravvisò un calcio di rigore per un mani evidentissimo di Bernardeschi.

CON CONTE - I precedenti di Calvarese non sono da ricordare neanche per quel che riguarda Antonio Conte, che nella semifinale di Coppa Italia della sua Inter contro il Napoli gli diede del "codardo" dopo avergli urlato "fenomeno, fai sempre il fenomeno!". In quel caso la rabbia del tecnico nerazzurro fu causata da un fallo fischiato in attacco a Brozovic su Mertens.