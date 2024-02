Calzona esordisce con un record: mai il Barça aveva creato così poco (0,7xG)

La scelta di tenere la linea alta, anche nelle fasi di sofferenza, senza mai farsi schiacciare in area di rigore, ha subito portato dei frutti

La scelta di tenere la linea alta, anche nelle fasi di sofferenza, senza mai farsi schiacciare in area di rigore, ha subito portato dei frutti per Francesco Calzona. Il Napoli ha concesso al Barcellona solo lo 0,7xG su 12 tentativi, tutti a bassissimo coefficiente di pericolosità, mentre il Napoli con metà tiri è stato pericoloso creando 0,92xG. Il dato registrato dal Barcellona è il più basso di tutta la sua stagione finora in tutte le competizione: mai la squadra di Xavi aveva creato così poco.