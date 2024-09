Ufficiale Camerun-Namibia, le formazioni: Anguissa in campo dal 1'

Il ct della nazionale camerunense Brys schiera in campo dal primo minuto il centrocampista del Napoli.

Sono ufficiali le formazioni di Camerun-Namibia, match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa, in programma alle 18 allo Stade Roumdé Adjia. Il ct della nazionale camerunense Brys schiera in campo dal primo minuto il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa.