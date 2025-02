Caos Turris, ancora non ufficiale la radiazione. E intanto col Giugliano si presenterà

Dopo la decisione presa dalla Lega Pro di rinviare a data da destinarsi la sfida Taranto-Crotone della prossima giornata, a causa della situazione del club pugliese che sarebbe a un passo dall’esclusione dalla Serie C dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura Federale – con la decisione finale del Tribunale Federale Nazionale attesa per l’8-9 marzo – si temeva che anche la sfida della Turris potesse subire la stessa sorte.

Il club campano infatti vive una situazione simile a quella degli ionici anche se nel suo caso non è ancora arrivato il comunicato di chiusura delle indagini visto che sono in corso ulteriori approfondimenti che dovrebbero concludersi nel fine settimana. Per questo la sfida contro il Giugliano non sarebbe a rischio come confermato dallo stesso club gialloblù in una nota sui proprio canali ufficiali in cui si smentiscono le voci di un rinvio della sfida sulla scia di quanto accaduto a Taranto-Crotone. Questa la nota:

"La società intende informare i propri sostenitori, a discapito di alcune notizie fuoriuscite presso vari organi di stampa/web/radio, che non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Lega e che la gara in programma venerdì 28 febbraio alle ore 20:30 allo Stadio Alberto De Cristofaro contro la Turris 1944, si giocherà regolarmente. Vi aspettiamo tutti allo stadio.

Da questa partita come già anticipato, e fino alla fine del campionato, sarà inaugurata la Tribuna Laterale Family, al costo di 7,50€ completamente dedicata alla scuola, alle famiglie e alle donne".