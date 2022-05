Carlo Ancelotti pronto a deporre la corona: "Dopo il Real Madrid potrei smettere"

TuttoNapoli.net

"Futuro? Potrei smettere dopo il Real Madrid". Così Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real con il quale si è da poco laureato campione di Spagna, diventando il primo allenatore a vincere in tutti e cinque i maggiori campionati europei. "Dopo il Real sì, probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare". L'Intervista integrale, realizzata da Prime Video, andrà in onda mercoledì nel pre-partita di Real Madrid-Manchester City.