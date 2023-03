Caso Barça, spunta una nuova frase dell'ex vicepresidente arbitri: "Posso aiutarvi col VAR?"

"Posso aiutarvi col Var?" Nuovo capitolo della vicenda Negreira sulle pagine del Mundo Deportivo . Il Barcellona - ricordiamo - è sotto indagine per aver versato 7 milioni di euro tra il 2003 e il 2018 a Josè Maria Enriquez Negreira , che nel periodo in questione ricopriva l'incarico di vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri.

Come riporta il quotidiano spagnolo nel 2020 Negreira è tornato a farsi sentire con il Barcellona. "Posso aiutarvi con il VAR", è il messaggio di Negreira a Bartomeu. L'ex arbitro, si legge, si era rifatto vivo per offrire il suo aiuto dopo alcune decisioni del VAR che secondo il popolo culè avevano condizionato la lotta al titolo in favore del Real Madrid.