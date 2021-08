Castel di Sangro, day 2: il report della SSC Napoli sulla seduta mattutina

Secondo giorno per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. La squadra si è allenata sul campo principale. Dopo una prima fase di partita con le porticine il gruppo si è diviso con i difensori che hanno svolto lavoro tattico difensivo sul campo principale e il restante gruppo ha svolto lavoro di forza esplosiva sul campo B. Successivamente questo secondo gruppo ha lavorato sul campo principale con combinazioni ed esercizi di finalizzazione al tiro mentre il primo gruppo ha svolto lavoro di forza sul campo B.

Luperto e Ounas hanno svolto lavoro in gruppo. Ghoulam ha svolto parte del lavoro personalizzato in palestra e parte tattica con il gruppo. Petagna ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Contini e Palmiero hanno svolto lavoro in piscina