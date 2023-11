Castel Volturno, il report del club: le ultime su Osimhen e Demme

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra.

Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica e lavoro aerobico. Chiusura di sessione con esercitazioni al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì.