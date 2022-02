Castel Volturno, il report odierno: Tuanzebe e Ounas ancora a parte

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domani contro il Venezia. Ecco il report aggiornato: "La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo".