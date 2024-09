Prima pagina Cds: "Manita del Napoli. Conte, c'è la Lazio"

"Manita del Napoli. Conte, c'è la Lazio". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport che si sofferma in alto a destra sullo show del Maradona. Poi le altre squadre.

La netta flessione di Lautaro preoccupa l'Inter, Simone lo ferma per la Champions. Spazio anche all'Europa League, con questo titolo: "Dovbyk non basta, la Roma rallenta". L'ucraino va ancora in gol contro l'Athletic Bilbao, che però alla fine chiude sull'1-1.