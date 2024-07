Cessioni record Serie A-Premier, Calafiori sul podio con un ex Napoli

In queste ore si sta formalizzando il trasferimento di Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenal, per una cifra monstre intorno ai 45 milioni di euro. Quella del giovane difensore italiano non è però la cessione più costosa di un giocatore dalla Serie A alla Premier League, come si può vedere dalla classifica stilata da Transfermarkt.it.

In cima alla lista infatti c'è il trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle per 64 milioni di euro, a seguire immediatamente un'operazione che coinvolse il Napoli: il passaggio di Jorginho al Chelsea per 57 milioni di euro. Nella top 15 ancora un'altra posizione è "occupata" dagli azzurri: figura infatti la cessione di Manolo Gabbiadini al Southampton per 17 milioni di euro.