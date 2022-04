Champions ufficiale già contro l'Empoli? Perché è impossibile stare tranquilli già domenica

Inizia il conto alla rovescia per la conquista della zona Champions, traguardo minimo che la società sperava di raggiungere in questa stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia il conto alla rovescia per la conquista della zona Champions, traguardo minimo che la società sperava di raggiungere in questa stagione (dopo due anni di assenza), un obiettivo comunque da non sottovalutare nonostante quello ben più prestigioso dello scudetto che sembra ormai sfumato.

Il Napoli, però, non potrà celebrarlo già domenica prossima per motivi aritmetici. Al momento la squadra di Spalletti è a +9 sulla Roma quinta e quindi in caso di vittoria con l'Empoli e sconfitta dei giallorossi con l'Inter (parità negli scontri diretti, ma per differenza reti il Napoli è avanti) avrebbe la certezza di finire sopra alla squadra di Mourinho.

Il problema è che dietro la Roma, a -11 dal Napoli, c'è la Fiorentina, che deve recuperare ancora una partita con l'Udinese, dunque sarebbe virtualmente a -8. La gara si giocherà il 27 aprile. Dovessero i viola perdere nel prossimo turno con la Salernitana e poi con l'Udinese, il Napoli - vincendo a Empoli - sarebbe certo (almeno) del quarto posto. Sempre dal 27 aprile in poi. Ma è solo questione di tempo.

CLASSIFICA ATTUALE

Milan 71

Inter 69*

Napoli 67

Juventus 63

Roma 58

Fiorentina 56*

Lazio 56

*una partita da recuperare