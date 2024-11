Che entusiasmo a Castel Volturno: Conte scende dall'auto ed accontenta 150 tifosi

Grande entusiasmo al Maradona, che domani presenterà il terzo sold-out consecutivo per spingere gli azzurri all'ennesima vittoria, ma anche all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno con tantissimi tifosi presenti. Lo racconta quest'oggi il Corriere dello Sport: "La conferenza finisce e Conte, prima di abbandonare il centro sportivo di Castel Volturno, si ferma tra la gente che attende lui e i giocatori all’ingresso: scende dall’auto guidata da suo fratello Gianluca e comincia a firmare autografi e a scattare foto. Ce n’è per tutti. Almeno centocinquanta persone. E il signor Antonio non ne dimentica una".

Dell'entusiasmo e deii tifosi all'ingresso del centro ne ha parlato Conte anche in conferenza stampa: "L'entusiasmo deve essere benzina, è positivo, sarò l'ultima persona a spegnere l'entusiasmo, dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, alimentarlo venendo qui ogni giorno e lavorando con un solo pensiero in testa per renderli orgogliosi al di là del risultato. Io voglio che ci sia l'attaccamento, senso d'appartenenza, poi il risultato è relativo. A Milano sentirli cantare a fine partita... ci deve riempire il cuore e dare forza nella difficoltà e nella fatica. Ci deve dare qualcosa in più per superare le difficoltà, non smorzerò mai gli entusiasmi, devono essere con noi. E' giusto sognare la cosa più bella per loro, ma in maniera realistica io devo dire che è l'inizio di un percorso per dare stabilità per Napoli, per il presidente e per i tifosi che meritano gioie".