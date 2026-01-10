Che fatica per il Napoli a Milano sponda Inter: l'ultima vittoria nel 2017 con Callejon
Tanti dati in contrasto tra loro accompagnano il Napoli nella trasferta milanese contro l'Inter. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (1V, 3N) e solo una volta - riporta Opta - ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso).
Il Napoli ha vinto il match d'andata contro l'Inter per 3-1 lo scorso 25 ottobre e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i nerazzurri in Serie A per la prima volta dal 2016/17 con Maurizio Sarri allenatore. Da notare però che l'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (5V, 3N), pareggiando le due più recenti - l'ultimo successo dei partenopei al Meazza contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2017 (1-0 con gol di José Callejón).
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
