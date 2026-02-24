Nuova avventura per Mario Rui: l’ex Napoli riparte da Dubai, fissate visite e firma

Mario Rui riparte da Dubai. Il terzino portoghese, svincolato da poco meno di 14 mesi dopo la risoluzione del contratto con il Napoli, è atteso negli Emirati per firmare con la Forte Virtus, squadra di terza divisione allenata da Andrea Tedesco, figura decisiva nella trattativa. Per il laterale 34enne è pronto un contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione, legata al raggiungimento di obiettivi già stabiliti. Nel club, controllato anche dall’ex presidente dell’Hellas Verona FC Maurizio Setti, ritroverà diversi volti noti del calcio italiano come Laurens Serpe, Davide Marsura e Mohamed Fares.

Per Mario Rui si tratta di una nuova occasione per rimettersi in gioco dopo un anno trascorso ad allenarsi in Portogallo e alcune trattative sfumate per un ritorno in Serie A. Con il Napoli è stato tra i protagonisti del terzo Scudetto della storia azzurra, collezionando 227 presenze e conquistando due trofei: una Coppa Italia e il titolo di campione d’Italia. In precedenza aveva vestito le maglie di Gubbio, Spezia ed Empoli. Domani - riferisce TuttoMercatoWeb.com - sono previste le visite mediche, poi arriverà la firma che sancirà ufficialmente l’inizio della sua nuova avventura.