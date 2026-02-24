Serie A, stato di forma: solo l’Inter meglio dell’Atalanta! La posizione del Napoli

Lo stato di forma delle squadre di Serie A, analizzato attraverso i punti conquistati nelle ultime cinque giornate, premia soprattutto l’Inter di Cristian Chivu, unica formazione capace di vincere tutte le partite nel periodo considerato. Subito dietro si colloca l’Atalanta di Raffaele Palladino, reduce dalla rimonta contro il Napoli e protagonista di quattro successi e un pareggio. A sorpresa completa il podio il Sassuolo di Fabio Grosso, che nelle ultime cinque gare ha raccolto quattro vittorie e una sola sconfitta, confermandosi tra le squadre più brillanti del momento.

Alle spalle delle prime hanno rallentato in tante: Milan e Roma si fermano a otto punti, mentre Napoli e Juventus fanno ancora peggio con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Segnali di ripresa arrivano invece dal Bologna, che dopo un periodo difficile ha ritrovato slancio con due successi consecutivi. In fondo a questa speciale classifica, oltre a Pisa ed Hellas Verona sempre più in difficoltà, c’è la Cremonese di Davide Nicola, che nelle ultime cinque partite ha raccolto appena un punto, frutto di un pareggio e quattro sconfitte. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Atalanta 13 punti

Sassuolo 12 punti

Parma 9 punti

Como 8 punti

Roma 8 punti

Milan 8 punti

Juventus 7 punti

Genoa 7 punti

Cagliari 7 punti

Fiorentina 7 punti

Lecce 7 punti

Napoli 7 punti

Udinese 6 punti

Lazio 6 punti

Bologna 6 punti

Torino 4 punti

Cremonese 1 punto

Pisa 1 punto

Hellas Verona 1 punto