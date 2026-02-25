Ufficiale

Hellas-Napoli, arbitra Colombo con Gariglio al Var: la sestina completa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:05Notizie
di Arturo Minervini

Sarà Andrea Colombo a dirigere la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, in programma sabato 28 febbraio alle ore 18.00, gara delicata per entrambe le squadre in un momento cruciale della stagione.

Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi M., con Bonacina designato come quarto ufficiale.

In sala VAR opererà Gariglio, mentre l’AVAR sarà Di Bello.