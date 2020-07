Che lavoro di Gattuso sulla fase difensiva: indice Rischio Difensivo in netto calo dopo la ripresa

Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili, ha inventato due indici che misurano la pericolosità in fase difensiva e in quella offensiva al di là dei gol che rispettivamente segna e subisce.

L'Indice del Rischio Difensivo del Napoli, come riportato da SICS, sito specializzato in match analysis è passato da 37.8 (Pre Covid-19) a 30.6 di questo momento. Quello azzurro è il quarto miglior valore in Italia dopo Milan, Juventus e Udinese, nell'ultimo mese. Chiaro segnale di una squadra che subisce poco.