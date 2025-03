Che occasione per lo Scudetto: Conte verso Venezia con un solo dubbio di formazione

Venezia-Napoli e Atalanta-Inter. E' una delle giornate più importanti del campionato per l'economia della serratissima lotta Scudetto ed il Napoli affronta alle 12.30 la squadra di Di Francesco con l'obiettivo di dare continuità alle prestazioni contro Inter e Fiorentina e soprattutto alla vittoria contro i viola per balzare - almeno momentaneamente - di nuovo in vetta alla classifica in attesa dello scontro diretto nel posticipo serale. Il match degli azzurri però è tutt'altro che una formalità: non solo perché la vittoria esterna manca dal 18 gennaio (sul campo dell'Atalanta) o per l'orario delle 12.30 (indigesto per i partenopei, già ko con Atalanta e Como), ma soprattutto perché il Venezia, nonostante la classifica, è una squadra in salute e che sta producendo il massimo sforzo per tirarsi fuori dalla zona calda: tre pareggi di fila, subendo un solo gol contro Lazio, Atalanta e Como, nell'arco di una stagione dove ha spesso perso di un solo gol di scarto, facendo soffrire le big (1-0 tirato al Maradona ma anche due volte con l'Inter) e questo ha sottolineato più volte Antonio Conte in conferenza stampa.

"E' una finale mondiale"

"Tutte le partite nascondono insidie, basta aver visto Inter-Monza. Non c'è niente di scontato ed il Venezia è in salute", l'inizio del tecnico del Napoli che poi aumenta l'intensità del messaggio da lanciare: "Io non guardo alle 10 gare che mancano, ma alla prossima che deve essere la finale mondiale. Dovremo essere più bravi, più affamati e vogliosi di vincere di loro sapendo che vorranno rubarci l'idea. Ho studiato chi ha giocato lì, le difficoltà avute da Inter, Roma e la Lazio che ha pareggiato. Non sarà una passeggiata, serve una grande partita e dimostrazione di maturità".

Anguissa c'è, Neres no

"Anguissa e Mazzocchi sono convocati, Neres lo rivedremo dopo la sosta", l'annuncio di Antonio Conte in conferenza. Il centrocampista è recuperato, risponderà anche alla convocazione del Camerun, ma non sarà titolare. Conte proseguirà col doppio play Lobotka-Gilmour che sta dando molto al (nuovo) Napoli in costruzione e non solo, permettendo a McTominay di agire anche più esternamente e favorire i movimenti di Raspadori e Lukaku. L'unico dubbio riguarda Olivera e Spinazzola con quest'ultimo ancora una volta favorito.