Che regressione: dopo 15 giornate il Napoli ha già 17 punti in meno alla scorsa stagione

La quindicesima giornata, che ha visto andare già in archivio le gare di tutte le big a eccezione di Roma e Fiorentina, impegnate oggi in una sorta di spareggio per l'accesso alla Champions League, fotografa il distacco di Napoli e Milan dalla corsa scudetto. I campioni d'Italia sono a quattordici punti dall'Inter attualmente prima, dodici dalla Juventus seconda. I rossoneri a meno nove e meno sette: uno iato che rischia di buttare fuori sia Mazzarri che Pioli dalla gara per il prossimo tricolore.

Che crollo. A colpire, al di là del distacco attuale, è quello con la scorsa stagione. Non particolarmente pesante, ma comunque pesante, per il Milan, che un anno fa di questi tempi aveva conquistato 33 punti, quattro in più dei 29 attuali, segnando più gol (29 a 26) e subendone meno (15 a 18).

Ma il Napoli… Sono proprio gli azzurri i protagonisti di una regressione clamorose: con 24 punti la squadra campione d'Italia in carica è a -17 dallo stesso punto dello scorso campionato. Dopo 15 giornate, difatti, la formazione all'epoca allenata da Spalletti aveva già 41 lunghezze, praticamente già in fuga per la vittoria finale della Serie A.