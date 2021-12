Che sfortuna: 13 pali stagionali, nessuno ne ha colpiti di più in Europa

Napoli sfortunato per diversi motivi in questa prima parte di stagione. Per gli infortuni, tanti, e per i legni subiti. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con un dato emblematico: "Dopo il vantaggio la reazione dei padroni di casa c’è e su una girata di sinistro di Petagna - deviata - Vicario appare battuto e viene salvato dal palo, il 13o stagionale: nessuno nei maggiori campionati europei ne ha colpiti di più". Basta questa statistica per evidenziare anche empiricamente le difficoltà della squadra di Spalletti.