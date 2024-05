Cheddira cresce e segna ancora: 7° gol in campionato. Farà parte della rosa del Napoli?

Continua il momento d'oro per Walid Cheddira: contro il Monza ha trovato un gol pesantissimo per la corsa salvezza. Merita una chance con la maglia azzurra?

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il momento d'oro per Walid Cheddira, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli. Nel match odierno contro il Monza ha trovato un gol pesantissimo per la corsa salvezza, diventando anche il giocatore marocchino più prolifico nella storia della Serie A. Per lui è il sesto centro nelle ultime dodici presenze, il settimo in campionato (solo uno da rigore) e in totale fanno 8 reti e un assist in stagione.

Dopo un periodo di assestamento nella prima parte del campionato, l'attaccante ex Bari sembra stia trovando la forma e la continuità per incidere nella massima serie. Sorge spontanea una domanda, soprattutto dopo gli stessi dibattiti che hanno coinvolto Folorunsho e Gaetano, altri giocatori di proprietà azzurra che stanno sorprendendo a Verona e Cagliari. Con i grandi movimenti che ci saranno in casa Napoli a fine stagione, con l'addio di Osimhen e le incognite Simeone e Raspadori, Walid Cheddira merita una chance con la maglia partenopea?