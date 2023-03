Chi al posto di Osimhen? Simeone il gran favorito, ma Spalletti ha anche un'altra arma

La soluzione più immediata riguarda certamente Giovanni Simeone, centravanti puro anche se con caratteristiche diverse rispetto al numero 9.

Il Napoli dovrà rinunciare a Victor Osimhen e in attesa di capire i tempi di recupero del nigeriano, visto che effettuerà nuovi accertamenti nel corso dei prossimi giorni, in casa azzurra è tempo di fare previsioni su chi potrà sostituirlo. La soluzione più immediata riguarda certamente Giovanni Simeone, centravanti puro anche se con caratteristiche diverse rispetto al numero 9.

Rientra Raspadori.

L'alternativa sarà invece Giacomo Raspadori, che per fortuna di Spalletti è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo in questa settimana. All'ex Sassuolo servirà comunque un po' di tempo, visto che dovrà rientrare in forma, ma all'occorrenza potrà essere schierato, magari nei primi tempi a gara in corso. Altre alternative? Al momento non ce ne sono, ma chissà che Spalletti non possa inventarsi qualcosa di diverso.