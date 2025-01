Chi è Edon Zhegrova, l'erede di Kvara che ha fatto ammattire Cabal contro la Juve

Otto gol, due assist in ventuno partite, la possibilità di giocare a sinistra oppure a destra, da terzino o attaccante. Edon Zhegrova può essere il dopo Khvicha Kvaratskhelia, con caratteristiche relativamente diverse rispetto al georgiano. Perché l'esplosione di David Neres può portarlo all'essere il titolare fisso, magari con Raspadori come primo ricambio in quella zona, mentre dall'altra parte Politano ha dato ampie garanzie, ma aggiungerci il kosovaro può dare un'ulteriore duttilità che finora non c'è stata. Liberare il brasiliano dal ruolo di comprimario, portarsi in tasca circa un'ottantina di milioni, magari migliorare la difesa con Skriniar o forse anche la mediana con Frattesi.

Ma chi è Edon Zhegrova? Ha giocato in Svizzera e in Belgio, campionati ideali per crescere, prima di arrivare in Ligue 1, dove è decollato. Ventisei gol totali, diciotto assist in 107 presenze, una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Considerando che il Lille, come tutti i club francesi, deve cedere a causa del pasticciaccio diritti televisivi, ecco che il cerchio si può chiudere. Era stato inseguito anche dall'Atalanta nella scorsa estate, messo nel mirino dalla Roma e dal Milan.

Alla fine arriva il Napoli. Perché sarebbe un acquisto intelligente, visto che può coprire più ruoli. Nella partita di Champions League ha fatto ammattire gli avversari, innescando anche l'azione del gol di David, facendo impazzire Juan Cabal, incapace di fermarlo e sostituito per disperazione negli ultimi minuti.