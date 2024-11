"Chi scelgo tra Hamsik o McTominay?", la risposta di Marek spiazza tutti

Marek Hamsik qualche settimana fa ha partecipato a un gioco di Gazzetta sui social. Un video in cui l'ex capitano azzurro è chiamato a comporre il suo undici ideale partendo da due scelte per ogni ruolo. Ad esempio sceglie Lobotka e non Jorginho come regista per la nazionalità, sceglie Cavani e non Lukaku, sceglie Insigne e non Kvaratskhelia. Poi sorprende tutti: "Hamsik o McTominay? McTominay" risponde Hamsik sorridendo. Lasciando però intendere che mai avrebbe potuto scegliere se stesso.