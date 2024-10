Chiesa è un caso al Liverpool, può partire in prestito a gennaio: sirene dalla Turchia

A Liverpool continua a tenere banco il caso Chiesa. Un problema sdoganato dalle parole di Arne Slot nelle scorse settimane, l'ala della nazionale non riesce a trovare una forma che non sia approssimativa e che lo possa fare allenare in maniera proficua. Ieri non è stato convocato per la sfida contro il Brighton in Coppa di Lega e la sensazione è che anche in campionato possa essere assente.

Prima del Brighton Slot aveva parlato così di un possibile rientro di Chiesa in campo. "Non ci ho mai pensato. Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ci sono stati rapporti in Italia, quello che intendevo dire è che ha saltato il precampionato, e nel precampionato ha fatto sessioni a bassa intensità perché doveva allenarsi con tre o quattro giocatori oltre al gruppo. Passare da lì a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità è difficile in generale per ogni giocatore, soprattutto se hai avuto un precampionato come questo. Quindi, non voglio dare giorni o settimane perché penso che dobbiamo solo assicurarci che torni nella migliore forma possibile e non mettergli pressione con delle scadenze".

Non è da escludere, a questo punto, scrive Tmw, che a gennaio possa anche essere prestato per ritrovare la condizione. Il Galatasaray si è già interessato negli ultimi giorni, anche se attualmente la progressione della situazione sia praticamente impronosticabile.