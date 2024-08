Ci pensa il capiitano! Magico assist di Kvara e Di Lorenzo sblocca il match!

vedi letture

Al 46' il Napoli passa in vantaggio grazie al capitano: Di Lorenzo segna il primo gol ufficiale dell'era Conte! ! Di Lorenzo inizia l'offensiva servendo Politano, palla al centro per Kvara che inventa con una palla morbida spaziale un assist all'inserimento del capitano Di Lorenzo, stop con il destro e chiusura con il sinistro! Azzurri meritatamente in vantaggio!