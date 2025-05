Parma-Napoli, tensione finale: espulso Conte, sarà in tribuna col Cagliari

vedi letture

Finale incandescente al Tardini, dove è accaduto di tutto negli ultimi minuti di Parma-Napoli, complici anche le notizie arrivate da Milano, con la Lazio che ha trovato il pareggio contro l’Inter nel finale. La tensione è alle stelle, e ne fanno le spese Antonio Conte e il vice di Cristian Chivu, protagonisti di un acceso battibecco a bordocampo.

Tra i due volano parole grosse, con toni ben oltre il limite della semplice tensione agonistica. L'arbitro Daniele Doveri, dopo aver consultato i suoi assistenti, decide per il pugno duro ed espelle entrambi i membri dello staff tecnico, ristabilendo l’ordine solo dopo qualche minuto di concitazione. Conte, dunque, non sarà in panchina nel match-Scudetto contro il Cagliari.