Ufficiale Parma-Napoli, Okafor va in tribuna: affaticamento muscolare per lo svizzero

Noah Okafor, non sarà della partita, assiterà a Parma-Napoli dalla tribuna dello Stadio Tardini. L'attaccante azzurro è indisponibile per un affaticamento muscolare delle ultime ore. Di seguito la panchina a disposizione di Antonio Conte: Contini, Scuffet, Neres, Billing, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi.

