Turchia, double per il Galatasaray di Osimhen e Mertens! Un altro gol-scudetto per il nigeriano

Double per il Galatasaray, che dopo la Coppa di Turchia, conquista anche il campionato turco. La squadra di Osimhen e Mertens batte in casa 3-0 il Kayserispor e con 89 punti diventa matematicamente campione di Turchia davanti al Fenerbahce allenato da Mourinho. E' proprio Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli, ad aprire le marcature al 26', le altri reti di Yilmaz e Muslera su rigore. Spazio da subentrato anche per l'ex azzurro Dries Mertens.

Domenica 18 maggio

Alanyaspor - Besiktas 1-1

Antalyaspor - Gaziantep 0-0

Bodrum - Trabzonspor 1-1

Fenerbahce - Eyuspor 2-1

Galatasaray - Kayserispor 3-0

Kasimpasa - Basaksheir 2-3

Samsunspor - Sivasspor 1-0

Rizespor - Goztepe 6-3

Riposa: Konyaspor

La classifica

Galatasaray 89 (34 partite) – Campione di Turchia e qualificato alla Champions League

Fenerbahce 81 (34) – Qualificato alla Champions League

Samsunspor 60 (34) - Qualificato all’Europa League

Besiktas 59 (34) - Qualificato all’Europa League

Basaksehir 54 (34) - Qualificato alla Conference League

Eyupspor 50 (35)

Goztepe 47 (34)

Trabzonspor 47 (34)

Kasimpasa 46 (34)

Antalyaspor 44 (34)

Kayserispor 44 (34)

Rizespor 43 (34)

Gaziantep 43 (34)

Konyaspor 43 (34)

Alanyaspor 39 (34)

Bodrumspor 36 (34)

Sivasspor 35 (35)

Hatayspor 23 (34) – retrocesso

Adana Demirspor -2 (34) – retrocesso (penalizzazione)