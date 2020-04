Cies - ADL e la strategia conservativa: solo 58 calciatori utilizzati in 5 anni, primato in Italia

Il Napoli vende poco, anzi pochissimo, per quello che sono gli standard europei. Di fatto, come visto in questi anni, per il club azzurro le cessioni importanti sono state pochissime, se non i vari casi che hanno poi creato polemiche come la partenza di Gonzalo Higuain. Ma sono tanti, invece, i big rimasti in questi anni e che hanno permesso di creare una base solida importante.



Uno degli ultimi studi del Cies analizza proprio l'andamento delle squadre europee per quanto concerne il numero di giocatori ruotati nell'arco degli ultimi cinque anni, ovvero quanti giocatori le varie squadre hanno alternato e dunque la varie fasi di ricambio. In Italia ad questo primato spetta al Genoa che ne ha utilizzati 111 e precede Lecce (110), Verona (109), Brescia (105) e Parma (104). In questo scenario il Napoli è primatista in ambito nazionale, ma tra i primi posto anche sulla scena europea: il club azzurro, infatti, ha ha utilizzato solo 58 giocatori negli ultimi cinque anni, un numero che si distanzia nettamente dalla seconda della graduatoria (la Juve con 72 giocatori) e dalla terza (la Lazio con 75).



In Europa, invece, il primato spetta al Tottenham che ha alternato 51 giocatori in cinque stagioni: un gradino più su il Leverkusen a 52, poi Borussia (Gladbach) e il City. Il Real Madrid ne ha utilizzati 54. In Europa la squadra che ha cambiato di più è il Granada con 119 giocatori.