CIES, i giocatori più costosi al mondo: Elmas è il più prezioso del Napoli

Secondo uno studio condotto dal CIES, Vinicius è il giocatore più prezioso al mondo in base ad alcuni parametri presi in considerazione, come età, durata del contratto, statistiche, livello economico del club rappresentato e livello della nazionale rappresentata. Nicolò Barella è l'italiano più prezioso, valutato 91.6 milioni, seguito da Federico Chiesa con 86.7 e Gianluigi Donnarumma, portiere più prezioso al mondo, con 82 milioni. Lautaro Martinez è il più prezioso della Serie A (93.4), seguito da Barella e Chiesa. Elmas è giocatore di maggior valore del Napoli (75.1) mentre Théo Hernandez lo è del Milan (62.5).

Questa la Top 10 complessiva:

1. Vinicius (Real Madrid, 166.4 milioni)

2. Foden (Manchester City, 152.6 milioni)

3. Haaland (Dortmund, 142.5 milioni)

4. Greenwood (Manchester United, 133.9 milioni)

5. Wirtz (Leverkusen, 133 milioni)

6. Bellingham (Dortmund, 130.1 milioni)

7. Davies (Bayern, 122.3 milioni)

8. Ruben Dias (Portogallo, 120.5 milioni)

9. Pedri (Barcellona, 118 milioni)

10. Frenkie de Jong (Barcellona, 115.2 milioni)